III Казанский международный юридический форум стартовал в столице Татарстана

В Казани, в ИT-парке им. Б. Рамеева, стартовал III Казанский международный юридический форум. Мероприятие будет проходить в течение двух дней. Казанский международный юридический форум — это площадка для обсуждения актуальных вопросов развития права и совершенствования правоприменительной практики. Участники мероприятия смогут обменяться опытом и идеями, а также найти пути решения сложных правовых проблем.
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