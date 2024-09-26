III Казанский международный юридический форум стартовал в столице Татарстана

18:55, 26.09.2024 19
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Казани, в ИT-парке им. Б. Рамеева, стартовал III Казанский международный юридический форум. Мероприятие будет проходить в течение двух дней. Казанский международный юридический форум — это площадка для обсуждения актуальных вопросов развития права и совершенствования правоприменительной практики. Участники мероприятия смогут обменяться опытом и идеями, а также найти пути решения сложных правовых проблем.

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