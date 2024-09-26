В казанском ИТ-парке стартовал фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба»

В Казани открылся фестиваль беспилотной авиации «Дотянуться до неба». Его целевой задачей является знакомство молодежи с беспилотными летательными технологиями.
Программа фестиваля включает в себя три основных трека: «Мечта», «Технологии» и «Общество». При успешном прохождении всех заданий участники получат сертификаты, которые помогут им при поступлении в вузы.
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