В казанском ИТ-парке стартовал фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба»

17:13, 26.09.2024 21
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Казани открылся фестиваль беспилотной авиации «Дотянуться до неба». Его целевой задачей является знакомство молодежи с беспилотными летательными технологиями.

Программа фестиваля включает в себя три основных трека: «Мечта», «Технологии» и «Общество». При успешном прохождении всех заданий участники получат сертификаты, которые помогут им при поступлении в вузы.

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