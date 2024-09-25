"Зенит-Казань" в трех сетах победил новокуйбышевскую "Нову" со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:19). Матч стал первым домашним поединком для казанской команды в новом сезоне Суперлиги. В текущем чемпионате "Зенит-Казань" выступает в ранге действующего чемпиона страны.
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