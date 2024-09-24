В «Казанском Кремле» показали 44 костюма поволжских народов

16:53, 24.09.2024 43
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  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

В Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль» открыли обновленную экспозицию выставки «Казанское Поволжье: образы народной культуры». К существующим 29 воссозданным костюмным комплексам поволжских народов добавили еще 15 национальных нарядов. В планах организаторов — представить и выкройки этих платьев, которые будут доступны всем желающим.

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