В «Казанском Кремле» показали 44 костюма поволжских народов

В Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль» открыли обновленную экспозицию выставки «Казанское Поволжье: образы народной культуры». К существующим 29 воссозданным костюмным комплексам поволжских народов добавили еще 15 национальных нарядов. В планах организаторов — представить и выкройки этих платьев, которые будут доступны всем желающим.
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