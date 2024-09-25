В Казани стартовал форум молодых лидеров стран БРИКС

14:38, 25.09.2024 17
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Казани стартовал форум молодых лидеров стран БРИКС «Новые возможности для общего будущего». Мероприятие прошло в Доме дружбы народов Республики Татарстан. Участники форума обсудили лучшие практики культурного и инновационного обмена, а также рассказали о возможностях БРИКС.

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