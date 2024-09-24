В Казанском федеральном университете состоялся «Диалог между цивилизациями стран БРИКС»

Серия мероприятий под названием «Диалог между цивилизациями стран БРИКС» прошла в Казанском федеральном университете. Целью мероприятия было обсуждение вопросов гуманистического обмена и построение лучшего будущего для стран союза.



В мероприятии приняли участие почетные гости: заместитель руководителя Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Ган, вице-президент Чжэцзянского университета Чжоу Цзянхун, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и председатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и другие.

Торжественная церемония открытия прошла масштабно. Музыканты Китайского восточного оркестра исполнили классические музыкальные произведения стран БРИКС: бразильскую «Ламбаду», русскую «Калинку», китайскую «Лян Чжу» и другие. Кроме того, на полях форума состоялась презентация книги из «Великой серии китайской живописи сквозь века» от Чжэцзянского университета (КНР).