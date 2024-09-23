В Казани открылся чемпионат BRICS Future Skills & Tech Challenge

В Казани состоялось торжественное открытие чемпионата BRICS Future Skills & Tech Challenge. Участие в соревнованиях примут более 30 тыс. человек из 16 стран мира.

— Для нас большая честь и ответственность принимать столь уважаемые и насыщенные мероприятия, как BRICS Future Skills & Tech Challenge. Мы рады видеть представителей 16 стран мира, — подчеркнул министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Он пожелал участникам с честью защищать интересы своих стран и получить удовольствие от соревнований.



BRICS Future Skills & Tech Challenge — ежегодный чемпионат, инициатива стран БРИКС, зародившаяся в Казани в 2019 году. В 2024 году Россия, как председатель БРИКС, принимает чемпионат с 22 по 27 сентября в Казани на базе МЦК-КТИТС.





