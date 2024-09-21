В экстрим-парке «УРАМ» стартовал Всероссийский фестиваль креативных индустрий

В Казани, в экстрим-парке «Урам», начался Всероссийский фестиваль креативных индустрий REACTOR FEST. Он продлится до 13 октября и станет финальным этапом программы поддержки от арт-резиденции RE'ACTOR, которая входит в Федеральную сеть «Таврида.АРТ».

Участники фестиваля представят результаты работы четырех лабораторий: документальное кино, искусство перформанса, современное искусство и предметный дизайн. В первый день фестиваля прошел Open Talk с кураторами четырех направлений, модератором которого выступила руководитель резиденции Кадрия Бугрова.

Также в рамках фестиваля состоялась презентация апсайкл-коллекции, созданной резиденткой RE'ACTOR Алсу Валиуллиной, и демонстрация мерча, выпущенного ювелирным брендом MAKTUB и брендом FreeRider.