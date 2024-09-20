XI Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе в Казани

Казань принимает ХI Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года. Турнир проходит на арене казанского Дворца единоборств «Ак Барс».
Традиционные соревнования посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. В этом году в турнире принимают участие 390 спортсменов из 49 регионов России.
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