В Казанском Кремле прошла бесплатная лекция «30 лет реставрации Кремля». В рамках мероприятия слушатели узнали об истории изменений объектов и территории Казанского Кремля за 30 лет существования Музея-заповедника. Были показаны уникальные исторические кадры, которые ранее не демонстрировались широкой публике. Лекция прошла в теплой атмосфере, где каждый смог погрузиться в историю уникального места и узнать больше о работе реставраторов. Это мероприятие стало важным шагом в сохранении культурного наследия Татарстана.
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