Избранным депутатам Госсовета Татарстана седьмого созыва вручили временные удостоверения, значки и портфели

19:21, 18.09.2024 12
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В Государственном совете Татарстана прошло организационное собрание избранных депутатов парламента седьмого созыва. Им вручили временные удостоверения, депутатские значки и портфели. Как это было - в фоторепортаже "Реального времени".

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