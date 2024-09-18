УНИКС представил новый сезон в «Баскет-холле»

Во вторник в казанском "Баскет-холле" прошла презентация баскетбольного УНИКСа перед стартом сезона. Главным хедлайнером мероприятия стал популярный российский рэп-исполнитель Pharaoh. Также в этот вечер состоялся товарищеский матч между УНИКСом и медийным клубом HOOPS, в котором казанцы одержали победу со счётом 109:71.
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