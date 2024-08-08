«Древо жизни» в казанском парке им. Горького объединило народы

В Казани прошел второй вечер проекта «Древо жизни». Мероприятие было посвящено многообразию детских игр, а также традициям, обычаям и обрядам татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир.

На территории парка имени Горького были организованы семь национальных подворий, где фольклорные коллективы районов Республики Татарстан рассказывали об обрядах, связанных с рождением, купанием и крещением детей, а также о таинстве имянаречения.

Гости праздника могли принять участие в занятиях по изготовлению кукол, оберегов, глиняных игрушек и сувениров из кожи. Также всех желающих угощали творожными шариками, приготовленными на мастер-классе, и травяным чаем из самовара.

Завершился праздник концертом, на котором выступили детские и фольклорные ансамбли Казани, Балтасинского, Тукаевского и Новошешминского районов Татарстана.