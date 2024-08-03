«Я выбираю небо!» в Казани

Авиационный праздник «Я выбираю небо» прошёл у Центра семьи «Казан». Посетителей праздника ждала «Аллея профориентации», на которой предприятия авиационной промышленности республики продемонстрировали свои достижения. Работала выставка тяжелой военной техники, и была большая концертная программа. После дождя начались яркие показательные полёты пилотов малой авиации и парашютистов, которые сопровождались восторженными аплодисментами зрителей.
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