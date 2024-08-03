Фестиваль мороженого «Вкус лета» на Кремлевской набережной

21:29, 03.08.2024 30
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

На Кремлевской набережной вновь проходит фестиваль мороженого. В этот раз можно попробовать более 500 видов этого десерта: мороженое в сладкой вате, московский пломбир, мороженое со взрывной карамелью, Karte Dor, скульптурное мороженое, жареное ролл-мороженое, крафтовое мороженое и многое другое. В этом году гостей ждёт новинка — татарское мороженое. Также в рамках фестиваля проходит насыщенная концертная программа с участием музыкальных исполнителей, диджеев и танцовщиков. Продлится фестиваль до 4 августа.

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