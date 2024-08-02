Фоторепортаж после ливня в Казани 1 августа

10:35, 02.08.2024 20
1/20
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Республика Татарстан находятся под влиянием обширного циклона и атмосферных фронтов. В Казани в частности наблюдается неустойчивая погода с кратковременными дождями и мощными ливнями попеременно. Как казанцы справляются с последствиями, смотрите в нашем фоторепортаже. 

Другие фотогалереи