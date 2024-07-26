В Свияжске стартовал фестиваль «Духовное единство России — послание миру»

С 26 по 28 июля на остров-граде Свияжск не будут смолкать византийские распевы,
григорианский хорал, ранняя русская монодия и полифония, ранний партес,
пение а капелла, выступления фольклорных ансамблей и старинные
музыкальные инструменты. Будут шуметь театральные представления,
водиться хороводы, все желающие смогут присоединиться к народным играм и
мастер-классам иконописи, каллиграфии и т. д. Представители научного
сообщества примут участие в работе тематических круглых столов.
В церемонии официального открытия фестиваля принял участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
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