В Горкинско-Ометьевском лесу прошел фестиваль настольных игр

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу состоялся фестиваль настольных игр «Играем в парке». Мероприятие проходило на зеленом поле у контейнерного центра Cube. Посетителям фестиваля было предложено более 100 настольных игр. Для участников и зрителей также были организованы дополнительные активности: лекторий, мастер-класс по фехтованию, ярмарка и другие события.
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