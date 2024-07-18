В кинотеатре «Мир» состоялась ежегодная летняя пресс-конференция Ирады Аюповой

17:51, 18.07.2024 12
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пресс-конференция состоялась в казанском кинотеатре «Мир». В ходе встречи с журналистами министр культуры подвела итоги работы ведомства за первое полугодие и рассказала о планах на будущее. Ирада Аюпова отметила, что в сфере культуры Татарстана ведется активная работа по созданию новых проектов и развитию уже существующих. Министр также подчеркнула важность поддержки молодых талантов и необходимость сохранения культурного наследия республики.

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