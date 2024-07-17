В Казани прошла конференция по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Хунань и республикой Татарстан

18:02, 17.07.2024 20
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Китай дорожит дружбой с Россией, а Татарстан рад совместным проектам, заявили участники конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Хунань и республикой, которая прошла сегодня в Казани. Товарооборот между КНР и РТ стремительно растет и превысил $3 млрд отметил татарстанский вице-премьер — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. В рамках встречи представители российского и китайского бизнеса провели ряд переговоров и договорились развивать деловые связи. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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