В Казани прошла конференция по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Хунань и республикой Татарстан

Китай дорожит дружбой с Россией, а Татарстан рад совместным проектам, заявили участники конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Хунань и республикой, которая прошла сегодня в Казани. Товарооборот между КНР и РТ стремительно растет и превысил $3 млрд отметил татарстанский вице-премьер — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. В рамках встречи представители российского и китайского бизнеса провели ряд переговоров и договорились развивать деловые связи. Подробности — в репортаже «Реального времени».
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