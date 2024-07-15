На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в 08.00 стартовал 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». В прямом эфире студии ТНВ побывают 60 гостей, среди которых участники СВО, в том числе Герой России Расим Баксиков, вокальная группа ветеранов СВО «Добробат», заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, певец Элвин Грей, а также волонтеры, медики и многие другие.
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