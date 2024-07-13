Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» 2024

В Казани стартовал ежегодный гастрономический фестиваль, который обещает стать настоящим праздником для гурманов и ценителей качественной и вкусной пищи. В первый день фестиваля зрители смогли насладиться не только изысканными блюдами, но и прекрасным видом на город. «Вкусная Казань» — это возможность познакомиться с новыми кулинарными традициями и попробовать разнообразные блюда. Фестиваль продлится несколько дней, в течение которых посетителей ждут мастер-классы от лучших шеф-поваров города, дегустации, конкурсы и другие активности.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.