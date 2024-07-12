«Ак Барс Арену» проинспектировали перед стартом РПЛ

11:56, 12.07.2024 27
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» собирается открыть еще один фан-шоп в центре столицы Татарстана, а администрация «Ак Барсы Арены» собирается убрать решетки с трибун. Об этом стало известно после «небольшой инспекции» стадиона перед стартом нового сезона Российской Премьер-лиги, который стартует 20 июля. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов и гендиректор «Ак Барс Арены» заявили, что поле после концерта Басты привели в порядок, а сам стадион надо пользовать не только для футбола. Подробнее - в материале "Реального времени".

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