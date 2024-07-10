Фэнтези-променад «Чудо о спящей Ханбике»

Во дворе Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» начался показ фэнтези-променада «Чудо о спящей Ханбике». Зрители смогли погрузиться в атмосферу истории и сказки, а также насладиться звучанием народных средневековых и современных инструментов. Гостям предложили прогуляться по пряслам во дворе Присутственных мест Казанского Кремля и заглянуть в Консисторскую башню. Спектакль позволил зрителям ощутить атмосферу прошлого и насладиться красочным представлением.
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