В Казани открылась международная выставка «Стройка»

В Казани стартовала Международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка». Это долгожданное событие в мире строительной индустрии собрало профессионалов отрасли. Они смогут погрузиться в мир новейших технологий, инновационных материалов и передовых методов строительства. Выставка станет площадкой для обмена опытом, получения информации по новинкам в строительной отрасли и знакомства с новыми партнерами.
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