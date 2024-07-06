Фестиваль «Сапкультура» развернулся на озере Кабан

19:10, 06.07.2024 19
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Более 300 горожан приняли участие в фестивале «Сапкультура», который развернулся на озере Кабан в Казани. В программе были спортивные, семейные и костюмированные заезды. Зрители смогли увидеть показательные выступления по гребле на байдарках и каноэ от спортсменов Центра гребных видов спорта. На водном шоу выступили райдеры на больших «сапах-драконах» — это восьмиместные доски для серфинга. Профессионалы продемонстрировали свое мастерство на электрогидрофойлах и виндсерферах. Музыкальное сопровождение обеспечил диджей Bubblegum.

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