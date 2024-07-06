В Казани 12 семей получили медаль «За любовь и верность»

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. В Татарстане, где уважают традиции крепких семейных связей, в преддверии праздника прошло торжественное награждение семей медалью «За любовь и верность». В этом году почетную награду получили 12 супружеских пар из Казани.

Кроме того, многие молодожены решили связать себя узами брака именно в этот день. Свадебные церемонии прошли в русских и татарских традициях, подчеркивая уважение к культурному многообразию региона.