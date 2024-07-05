В Татарстане открылся Международный музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

В Татарстане стартовал Международный музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге», организованный в формате open-air. Это событие уникально для региона и предполагает свободное бесплатное посещение концертных программ, позволяя зрителям гармонично слиться с природой. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский.

На фестивале выступят известные музыканты, оркестры и коллективы из разных стран мира. Проходя в самом центре исторической Елабуги — на Шишкинских прудах — фестиваль дарит яркие и незабываемые впечатления и оставляет в памяти волнующие эмоции от потрясающей природной акустики и профессионального звука.