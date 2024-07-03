В Казани открылась выставка «АГРОВОЛГА-2024»

14:51, 03.07.2024 23
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Казани открылась выставка «АГРОВОЛГА-2024». Вот уже третий год подряд это уникальное событие объединяет не только аграриев нашей республики, но и страны. Эта площадка давно стала местом для делового общения, обмена опытом и заключения взаимовыгодных договоров. В этом году в программе выставки на международном форуме принимают участие более 400 компаний. С нами не только российские компании, но и зарубежные участники — из России, Китая, Республики Беларусь, Турции и Ирана. Планируем, что выставку посетят более 15 тыс. представителей и руководителей агропромышленной отрасли России.

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