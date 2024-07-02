День молодежи в Нижнекамске собрал более 1200 гостей

В Нижнекамске с размахом отметили День молодежи. Народные гулянья по этому случаю прошли на набережной Красного Ключа. Гостей ждали развлечения на любой вкус: гонки на роботизированных шарах, спорткар одного из самых титулованных автоспортсменов России Дмитрия Брагина, видео и фотозоны, мастер-классы, выступления артистов, химическое шоу и многое другое. Хедлайнером вечера стал участник шоу «Песни», «Успех» и «Х-фактор» певец AMCHI. Завершился праздник красочным салютом.
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