В Казани отметили национальный китайский праздник драконьих лодок

В столице Татарстана прошли мероприятия, посвященные национальному китайскому празднику драконьих лодок. В рамках праздника состоялись соревнования на лодках «Дракон» на «Кубок Дракона». Также была организована яркая развлекательная программа.

Соревнования на «Кубок дракона» — важная часть праздника. Участники состязаются в гонках на лодках, украшенных головами и хвостами драконов. Считается, что такие гонки возникли как способ почтить память поэта-патриота Цюй Юаня, который, по преданию, утонул, пытаясь спастись от политических преследователей. Согласно традиции, люди начали грести веслами, чтобы отпугнуть рыбу и спасти тело поэта. С тех пор гонки стали традицией и проводятся ежегодно в пятый день пятого месяца по лунному календарю.

Кроме соревнований, праздник включает в себя яркую развлекательную программу с танцами, музыкой и другими культурными мероприятиями.