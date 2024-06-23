В Казани отмечают Сабантуй

Сабантуй в Казани объединил церемонии закрытия Игр БРИКС и Всероссийской детской фольклориады. В Казани прошел Сабантуй, который в этом году совместил в себе церемонии закрытия Игр стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Всероссийской детской фольклориады. Театрализованный пролог на Сабантуе, как и в прошлом году, был посвящен истории Волжской Булгарии IX–X веков.
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