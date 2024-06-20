Первые медали в конном спорте на Играх БРИКС

В МКСК «Казань» прошли первые соревнования по конному спорту в рамках Игр БРИКС. В джигитовке приняли участие скакуны из семи стран: России, Казахстана, Беларуси, Монголии, Турции, Индонезии и Кыргызстана.
Особенно отличились российские всадники Григорий Феофанов и Кирилл Нефедов, завоевавшие золотые медали в командном турнире по джигитовке. Это значимое достижение для российской команды, которое подчеркивает высокий уровень подготовки наших спортсменов. Игры БРИКС — это важное событие для всех участников, которые стремятся продемонстрировать свои лучшие качества и укрепить международные спортивные связи.
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