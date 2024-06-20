В Казани представили иммерсивный спектакль-променад «Иске татар мәхәббәт»

19:57, 20.06.2024 14
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани представили первый иммерсивный спектакль-променад «Иске татар мәхәббәт», название можно перевести как «Старо-татарская любовь». Действие проходило в Старо-Татарской слободе — в популярной ныне туристической локации. Поэтому на презентацию пригласили журналистов, блогеров, экскурсоводов, а также председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова.

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