В Казани представили иммерсивный спектакль-променад «Иске татар мәхәббәт»

В Казани представили первый иммерсивный спектакль-променад «Иске татар мәхәббәт», название можно перевести как «Старо-татарская любовь». Действие проходило в Старо-Татарской слободе — в популярной ныне туристической локации. Поэтому на презентацию пригласили журналистов, блогеров, экскурсоводов, а также председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова.
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