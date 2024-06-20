В Казани прошел премьерный показ «TATARSTAN FASHION WEEK»

В присутственных местах Казанского Кремля десять молодых дизайнеров представили свои коллекции одежды, отражающие историю и культуру татарского народа.
На подиуме были продемонстрированы эксклюзивные коллекции, созданные талантливыми студентами под руководством опытных наставников — педагогов института культуры. Костюмы выполнены на основе народных художественных промыслов Татарстана. Это позволяет молодым дизайнерам сохранять и развивать культурные традиции, а также создавать актуальные модные решения.
«Модная индустрия является флагманом демонстрации культурного кода и вносит вклад в мировую экономику», — отметила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.