В Казани прошел премьерный показ «TATARSTAN FASHION WEEK»

17:39, 20.06.2024 23
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В присутственных местах Казанского Кремля десять молодых дизайнеров представили свои коллекции одежды, отражающие историю и культуру татарского народа.

На подиуме были продемонстрированы эксклюзивные коллекции, созданные талантливыми студентами под руководством опытных наставников — педагогов института культуры. Костюмы выполнены на основе народных художественных промыслов Татарстана. Это позволяет молодым дизайнерам сохранять и развивать культурные традиции, а также создавать актуальные модные решения.

«Модная индустрия является флагманом демонстрации культурного кода и вносит вклад в мировую экономику», — отметила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

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