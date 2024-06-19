В Национальной библиотеке РТ обсудили причины процветания и бедности стран

В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась открытая лекция, посвященная причинам процветания одних стран и бедности других. Научный руководитель Экономического клуба Oeconomicus МГИМО им. А.В. Макаренко Алена Долгова поделилась своими мыслями по этому вопросу.

Она отметила, что страны Западной Европы провели в постоянных войнах значительную часть своей истории, но это позволило им расти в технологическом развитии. Однако этот опыт опровергает теорию классика экономики Адама Смита, утверждавшего, что экономический рост возможен лишь в условиях мира.

Алена Долгова также высказала прогноз, что наибольший потенциал к процветанию будут иметь страны с молодым населением, например Узбекистан. На Японию со стареющими жителями европейцы смотрят со страхом.