В Казани побывал первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев

Первый замгендиректора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев впервые после своего назначения побывал сегодня в КНИТУ-КАИ. Кадры с визита - в фоторепортаже «Реального времени».
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