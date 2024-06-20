В Казани побывал первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев

21:05, 20.06.2024 24
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Первый замгендиректора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев впервые после своего назначения побывал сегодня в КНИТУ-КАИ. Кадры с визита - в фоторепортаже «Реального времени».

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