Финал Игр стран БРИКС: теннис в Казани

В Казани прошли финальные соревнования по теннису в рамках Игр стран БРИКС. Участниками Игр БРИКС в Казани стали представители почти 100 стран мира, 10 из которых выступили в теннисном турнире. Были разыграны два комплекта медалей (один мужской и один женский). Семь стран поборолись за медали в обоих зачётах, Абхазия — только в мужском, Иран и Республика Сербская — только в женском.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.