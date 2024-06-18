Сборная России стала победителем турнира по баскетбольному двоеборью в рамках Игр БРИКС

19:31, 18.06.2024 17
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Сборная России завоевала первое место на турнире по баскетбольному двоеборью, который проходил в рамках Игр стран БРИКС. В финале наша команда обыграла соперников из Беларуси со счетом 23:15.

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