Товарищеский матч по водному поло, посвященный Играм стран БРИКС, прошел в казанском плавательном бассейне ОРГСИНТЕЗ

Товарищеский матч по водному поло, посвященный Играм стран БРИКС, прошел 14 июня в казанском плавательном бассейне ОРГСИНТЕЗ.
В игре приняли участие ветераны ватерпольного движения из клуба КАЗАНЬ и молодежная команда, дублеры многократного чемпиона России, КОС-СИНТЕЗ-УОР. Главный тренер КОС-СИНТЕЗ Евгений Ярощук и судья международной категории Андрей Афанасьев исполняли обязанности рефери игры.
Как принято в товарищеских матчах, в итоге победила дружба. Обе команды получили вкусные призы, а также брендированный мерч от СК СИНТЕЗ.
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