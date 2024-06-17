Товарищеский матч по водному поло, посвященный Играм стран БРИКС, прошел в казанском плавательном бассейне ОРГСИНТЕЗ

11:34, 17.06.2024 27
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  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Товарищеский матч по водному поло, посвященный Играм стран БРИКС, прошел 14 июня в казанском плавательном бассейне ОРГСИНТЕЗ.

В игре приняли участие ветераны ватерпольного движения из клуба КАЗАНЬ и молодежная команда, дублеры многократного чемпиона России, КОС-СИНТЕЗ-УОР. Главный тренер КОС-СИНТЕЗ Евгений Ярощук и судья международной категории Андрей Афанасьев исполняли обязанности рефери игры.

Как принято в товарищеских матчах, в итоге победила дружба. Обе команды получили вкусные призы, а также брендированный мерч от СК СИНТЕЗ.

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