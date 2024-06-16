Мусульмане всего мира отмечают один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам

Мусульмане всего мира начинают отмечать один из двух главных праздников ислама — Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, который отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. Он символизирует преданность вере и готовность служить Аллаху.
Фоторепортаж из мечети «Ал Тан» имени Габдурахима Утыз Имани в Казани, где прошла утренняя молитва в честь праздника Курбан-байрам.
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