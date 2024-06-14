В Казани торжественно встретили московский список Казанской иконы Божией Матери

10:12, 14.06.2024 15
1/15
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казанском кафедральном соборе Богородицкого мужского монастыря прошла торжественная встреча московского списка Казанской иконы Божией Матери. Святыню принял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также духовенство митрополии Татарстана и многочисленные верующие со всей республики.

Другие фотогалереи