«Прайм-лига» в Казани: «Единая Россия» против СМИ

В казанском парке имени Горького состоялся традиционный футбольный матч «Прайм-лиги». Команда победителей предварительного голосования партии «Единая Россия» в Республике Татарстан встретилась со сборной СМИ. На поле вышли известные спортсмены, среди которых Герой России Расим Баксиков и знаменитый хоккеист Данис Зарипов. Встреча завершилась вничью со счетом 7:7, а в серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне журналистов.
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