«Спорт не имеет границ»: в Казани прошло открытие Игр БРИКС

В столице Татарстана в «Казань Экспо» прошла церемония открытия Игр БРИКС. В открытии приняли участие министр спорта России Михаил Дягтерев, помощник президента РФ Алексей Дюмин и советник российского лидера Игорь Левитин, раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. После официальных речей прошло театральное представление и парад стран-участниц, среди которых Германия, Франция, Грузия, Белоруссия, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Индия и другие.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.