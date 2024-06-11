В Казани состоялось открытие выставки Владимира Потанина «Покорившие Олимп»

В преддверии Спортивных игр стран БРИКС в Казани состоялось открытие выставки «Покорившие Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина», посвященной истории мирового спорта и вкладу России и СССР в его развитие.
До конца лета выставка будет представлена в стенах Национальной библиотеки. Уже завтра, 12 июня, выставка будет открыта для всех желающих. Посещение бесплатное.
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