В Казани состоялось открытие выставки Владимира Потанина «Покорившие Олимп»

В преддверии Спортивных игр стран БРИКС в Казани состоялось открытие выставки «Покорившие Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина», посвященной истории мирового спорта и вкладу России и СССР в его развитие.

До конца лета выставка будет представлена в стенах Национальной библиотеки. Уже завтра, 12 июня, выставка будет открыта для всех желающих. Посещение бесплатное.