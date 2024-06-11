В Казани развернули самый большой в Поволжье российский флаг

В преддверии Дня России перед Центром семьи «Казан» в Казани развернули огромный российский триколор. Размер полотна составил 3 750 квадратных метров, а его стороны — 50 и 75 метров. Акцию по развертыванию флага поддержали более 500 человек: студенты высших и средних специальных учебных заведений, активисты и другие общественные объединения.
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