В Казани развернули самый большой в Поволжье российский флаг

14:08, 11.06.2024 12
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В преддверии Дня России перед Центром семьи «Казан» в Казани развернули огромный российский триколор. Размер полотна составил 3 750 квадратных метров, а его стороны — 50 и 75 метров. Акцию по развертыванию флага поддержали более 500 человек: студенты высших и средних специальных учебных заведений, активисты и другие общественные объединения.

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