В Казани открылся новый сезон «Том Сойер Феста» — ежегодного фестиваля по обновлению облика исторической среды Казани силами неравнодушных горожан. За минувшие восемь лет волонтеры фестиваля привели в порядок 15 жилых исторических домов, 1 музейный дом, музейную беседку и волжский дебаркадер (сейчас на него можно полюбоваться в Свияжске). Праздник открытия сезона прошел в сквере «Казанские наличники» на улице Волкова, за домами №78 и 80/21 (эти дома приводили в порядок волонтеры фестиваля в минувшие годы).
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