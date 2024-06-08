Летний книжный фестиваль «Смены» отметил 11-летие

В этом году летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена», отметил свое 11-летие. В рамках фестиваля прошла традиционная книжная ярмарка, где были представлены книги различных жанров и направлений, а также публичная программа с лекциями, дискуссиями и мастер-классами.
Особенностью этого года стали многочисленные спецпроекты и активности от партнеров фестиваля. Это позволило сделать мероприятие еще более разнообразным и интересным для посетителей. Фестиваль стал значимым событием в культурной жизни Казани и Татарстана, привлекая внимание любителей литературы и искусства.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.