Чемпионат России по прыжкам в воду стартовал во Дворце водных видов спорта в Казани

Во Дворце водных видов спорта в Казани стартовал BetBoom Чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из России, среди которых есть известные имена: серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь и другие.
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