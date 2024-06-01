На театральной площадке MOÑ «Анемоновый театр» показал спектакль «Луманзе/Снегурочка» (16+) по Денису Осокину

На театральной площадке MOÑ новоявленный «Анемоновый театр» показал спектакль «Луманзе/Снегурочка» (16+) по Денису Осокину, а точнее по текстам его внутренних авторов — поэта Весы Сергеева и писателя Аиста Сергеева. Состав актеров собран из многих городов, в конце постановки зрителей приглашают танцевать под песню «Вояж, вояж».
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